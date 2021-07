Calciomercato Inter, cessione Lukaku | Il Chelsea non molla

L’Inter potrebbe vedere andar via il suo miglior giocatore: su Romelu Lukaku, infatti, c’è forte l’interesse del Chelsea

Non solo Achraf Hakimi, l’Inter privarsi di un altro top player. Nello specifico, la coppia d’attacco è finita nel mirino dei top club europei. Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023, ma soprattutto il più forte della squadra, Romelu Lukaku, potrebbe ritornare in Premier League. Negli ultimi giorni si è parlato molto del Chelsea, con Timo Werner che nonostante la spesa da 60 milioni di euro non si è affermato come fatto già con il Lipsia. Ecco perché Tuchel, dopo la Champions, vuole il campione che trasformi in gol quasi tutti gli assist della sua batteria di trequartisti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, trattativa per Griezmann! La rivelazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, firma e colpaccio | È UFFICIALE!

Inter, il Chelsea vuole Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, il Chelsea non molla per Romelu Lukaku, anzi. I Blues godono di un grande rapporto con Federico Pastorello, suo agente, e lo stesso giocatore sarebbe consapevole di questa situazione. L’Inter, d’altro canto, cederebbe il centravanti belga solo a fronte di un’offerta dal valore di 100-120 milioni di euro. I problemi economici di Suning sono ben noti, e la vendita del miglior giocatore della squadra -dopo quella di Hakimi- potrebbe risolvere gran parte dei problemi del club.