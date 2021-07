Il Milan valuta nuove operazioni di calciomercato e pensa allo scambio in Premier League: un calciatore può salutare

Il Milan è concentratissimo sul calciomercato ed è probabilmente la compagine italiana che si è mossa di più in questo periodo tra entrate e uscite. I rossoneri sono tornati in Champions League dopo sette anni e vogliono ben figurare nella massima competizione europea, per questo stanno apportando le modifiche alla rosa.

Intanto, come riportato da ‘La Repubblica’, dalla Premier League aumentano le voci relative al possibile interesse per quanto riguarda Rafael Leao, che potrebbe anche partire in queste settimane. In particolare sulle sue tracce potrebbe esserci il Wolverhampton, che potrebbe così portare il Milan a proporre uno scambio per Adama Traore.

Calciomercato Milan, Premier League su Leao: idea Adama Traore

Il procuratore di Rafael Leao, Jorge Mendes, ha tanti calciatori al Wolverhampton e per questo un trasferimento in Premier League potrebbe essere agevolato da lui stesso. Il Milan può fare un tentativo per strappare Adama Traore, che è un po’ il gioiello dei Wolves. Il classe 1996 ha collezionato 37 presenze nell’ultimo campionato siglando anche due reti.

È principalmente un’ala destra ma può giocare anche come esterno di centrocampo. Sarebbe probabilmente un rinforzo importante ma prima bisognerebbe effettuare il sacrificio Leao, che ha ancora margini di crescita ma in questi mesi non ha impressionato del tutto.