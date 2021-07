La dirigenza della Juventus è a caccia di rinforzi e guarda alle Olimpiadi di Tokyo per rinforzare la corsia esterna

La Juventus volta pagina dopo un’annata decisamente sottotono. la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia non cancellano un deludente quarto posto – arrivato peraltro soltanto all’ultima giornata – e l’uscita dalla Champions League agli ottavi. Via Andrea Pirlo, ritorna Max Allegri, condottiero bianconero più vincente di tutti negli ultimi 10 anni. Con il tecnico l’organico cambierà rispetto al passato, con nuovi innesti e alcune perdite. Un nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Uriel Antuna, esterno in forza al Chivas.

Juventus, Antuna nel mirino: le ultime

La Juventus, secondo quanto riportato dal noto giornalista messicano David Medrano, avrebbe messo nel mirino il classe 1997. Si tratta di un messicano con un passato nel Manchester City Under 23 che si è già messo in evidenza nelle Olimpiadi di Tokyo. Suo, infatti, il gol alla Francia nel 4-1 di questi ultimi sul Messico. L’esterno offensivo sarebbe così il nome nuovo per rinforzare la rosa juventina, a caccia di volti nuovi da inserire nello scacchiere di Allegri.

Mentre il mister prepara gli uomini che ha a disposizione alla nuova stagione, dunque, la dirigenza si attiva sul mercato e va a caccia dei prossimi talenti da portare a Torino: sul taccuino Antuna.