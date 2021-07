Il calciomercato dell’Inter passa molto dalle cessioni che i nerazzurri riusciranno a finalizzare. Per un calciatore si starebbe alzando il pressing del Boca.

I dirigenti dell’Inter stanno lavorando al calciomercato per rendere la squadra competitiva e in grado di difendere il titolo conquistato nello scorso campionato. Dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, il club ha meno esigenze di far quadrare i conti. Può pensare ai colpi in entrata da effettuare per fornire a Simone Inzaghi le giuste armi per lottare. Snellire ulteriormente i costi a bilancio, non farebbe che rendere la Beneamata ancora più libera di muoversi sul mercato. Ragion per cui Giuseppe Marotta è sempre attento a valutare offerte per calciatori che non rientrano nei piani di società e tecnico. Per uno di loro si starebbe facendo sempre più concreto l’interesse del Boca Juniors.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, Pjanic unica opzione | Ritorno gratis

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, la Roma ci prova | Mourinho prova lo scambio

La leggenda del Boca tratta con l’Inter | Vidal può andare in Argentina

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, dopo primi timidi tentativi portati avanti dal club di Buenos Aires per sondare le possibilità di arrivare ad Arturo Vidal, ora sarebbe sceso in campo direttamente Juan Roman Riquelme. La leggenda della squadra azul y oro, ora in società con il ruolo di vice presidente, dovrebbe convincere il cileno a firmare per il Boca, diminuendosi sensibilmente l’ingaggio da 6,5 milioni di euro in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juve, possibile affare last minute | Scambio col Milan!

La formula per accordarsi con l’Inter sembra meno complicata. I nerazzurri infatti si accontenterebbero di una cifra ragionevole, pur di non perderlo a zero rescindendo consensualmente il suo contratto.