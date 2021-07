Matias Vecino si prepara a rientrare tra i ranghi dell’Inter dopo la Copa America con l’Uruguay. Potrebbe diventare pedina di scambio

Sono state un paio di stagione molto complesse le ultime di Matias Vecino con la maglia dell’Inter. Il centrocampista uruguaiano ha infatti subito una lunga serie di infortuni che ne hanno condizionato sia l’impiego che il rendimento alla corte di Conte. Il rientro a pieno regime nel finale di stagione, accompagnato dalla Copa America giocata con l’Uruguay hanno ridato però smalto alla figura del centrocampista di Inzaghi che tirato a lucido spera di giocarsi le sue carte anche a Milano. Ciononostante l’Inter si guarda intorno, e non va esclusa un’operazione in uscita ad un anno dalla scadenza. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Vecino chiave per l’esterno: idea Vrsaljko

Al contempo l’Inter ha sempre da risolvere la grana legata all’esterno destro da piazzare a tutta fascia dopo l’addio di Hakimi in direzione PSG. Da Bellerin a Dumfries fino a Nandez: i nomi non mancano ma non sarà semplice. In particolare negli ultimi tempi si è parlato con decisione del polivalente centrocampista del Cagliari per il quale però Marotta e soci stanno incontrando inevitabili difficoltà dal punto di vista economico.

Qualora infatti le piste principali non dovessero concretizzarsi ecco che l’Inter potrebbe optare per una soluzione alternativa low cost, approfittando proprio di Vecino. Con una condizione fisica positiva l’Inter potrebbe provare uno scambio con l’Atletico Madrid di Simeone, al quale è stato accostato in passato, per arrivare al ritorno di Sime Vrsaljko come piano di riserva per la fascia destra visti i costi alti di Nandez. Può essere uno scambio low cost tra due calciatori a scadenza 2022 che hanno bisogno di spazio e rilancio. Vrsaljko inoltre al netto di problemi fisici resta un calciatore di comprovato talento con un passato anche in Serie A.