Dopo aver accolto Giroud, il calciomercato del Milan non si ferma: pronta una super offerta per il pilastro rossonero

Il Milan è tra i club protagonisti dell’attuale sessione di calciomercato. Dalle clamorose cessioni a zero di Donnarumma e Calhanoglu, al riscatto di Tomori passando infine dall’acquisto dal Chelsea di Olivier Giroud. La punta francese non sarà l’ultima pedina che Maldini e Massara hanno intenzione di garantire a Stefano Pioli nell’anno del ritorno in Champions League dei rossoneri. In tal senso, il nodo più spinoso in casa Milan resta quello legato al futuro di Franck Kessie. Reduce da una stagione straordinaria con il ‘Diavolo’, il centrocampista ivoriano è in scadenza tra meno di un anno e i discorsi per il rinnovo sono ancora più che aperti. A fare il punto della situazione è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sostiene come la società di Elliott si sia spinta fino a quasi 6 milioni di euro a stagione e non più i 4 iniziali per i prossimi cinque anni. Cifre importanti che avvicinano di molto la proposta del Milan alla richiesta del calciatore. Un avvicinamento solo nei numeri, però, visto che l’ex atalantino non ha ancora dato il via libera al prolungamento con la società di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: la situazione

Le sirene della Premier League e la volontà di concentrarsi solo sull’Olimpiade in Giappone stanno facendo tergiversare sia Kessie che l’agente George Atangana. Il Milan attende dunque soltanto il sì del centrocampista che nell’ultimo anno ha accumulato 50 presenze con 14 reti e ben 6 assist vincenti.

Numeri che ingolosiscono diversi top club europei ma Maldini e Massara vogliono evitare un ‘Donnarumma-bis’: la grana Kessie può risolversi nelle prossime settimane.

Il Milan vuole blindare il ‘Presidente’: la dirigenza rossonera pronto ad un grosso sacrificio per accontentare l’ex Atalanta.