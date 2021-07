La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per accontentare Massimiliano Allegri: la sua ossessione in attacco

Saranno ore intense in casa Juventus per arrivare al primo colpo bianconero. Da già diversi giorni Massimiliano Allegri è tornato a lavorare alla Continassa cercando subito di stabilire le nuove regole. L’allenatore livornese dovrà riportare entusiasmo a tutto l’ambiente torinese dopo una stagione da dimenticare. E così la dirigenza del club bianconero vorrebbe subito accontentarlo in vista della prossima sagione con profili di prima fascia.

Calciomecato Juventus, Gabriel Jesus il primo nome di Allegri

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri è quello dell’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus, che non ha vissuto una stagione al top con Pep Guardiola. Il centravanti sudamericano ha ancora due anni di contratto con il club inglese e non andrà via per meno di 50 milioni di euro.

In caso di nuovo innesto in attacco per il Manchester City, lo stesso brasiliano potrebbe partire subito andando così a rinforzare anche il reparto offensivo dei bianconeri. Al momento non ci sarebbe offerte concrete, ma tutto dipenderà dall’evolversi del calciomercato. Il City sarebbe sul punto di mettere a segno nuovi colpi da urlo in vista della prossima stagione andando a rinforzare ancora di più la squadra di Guardiola.

Con Ronaldo, Dybala e Morata lo stesso Allegri potrebbe così chiedere a gran voce la quarta punta di spessore per essere ancora protagonista in campo europeo. Da non dimenticare l’exploit di Federico Chiesa ad Euro2020 e il talentuoso giocatore svedese Kulusevski pronto a sorprendere tutti. I prossimi giorni saranno decisivi in ottica futura per capire le reali intenzioni del club bianconero.