La Juventus non smette di sognare il ritorno di Paul Pogba nella Torino bianconera: svolta clamorosa per il destino del francese

Il calciomercato della Juventus, dopo alcuni giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione agli ordini di Allegri, può entrare nel vivo. Tra i grandi sogni della ‘Vecchia Signora’ vi è uno dei pupilli dell’allenatore toscano, esploso proprio con Allegri e che rimane una delle stelle nel mirino della Juventus. Quel Paul Pogba che ha salutato la Torino bianconera nell’agosto 2016 per 105 milioni di euro e che adesso potrebbe nuovamente allontanarsi dai radar juventini. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic Uk’ e rirpeso su Twitter da ‘Football Transfers’, Juventus e Real Madrid sarebbero interessate a Paul Pogba. I due top club però non vivono un momento semplice dal punto di vista economico. Una situazione difficile per i bianconeri quanto per i ‘Blancos’, con Pogba che non è particolarmente attratto dall’ipotesi di tornare a Parigi.

Calciomercato Juventus, Pogba può sfumare: i motivi

Sembra infatti che il centrocampista transalpino sia sempre più vicino ad una permanenza al Manchester United, vista l’assenza di alternative realizzabili. Uno scenario che allontana di fatto la Juventus al pari della società di Florentino Perez, così come la pista PSG.

Da tempo sono questi i club che seguono con maggiore interesse gli sviluppi riguardanti il futuro di Pogba, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United. E proprio a Manchester potrebbe proseguire la carriera il 28enne transalpino.

Lo United, dunque, proverebbe a tenersi stretto il suo gioiello con buona pace di Juventus e Real Madrid.