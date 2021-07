La Juventus vorrebbe regalare il primo colpo a Massimiliano Allegri: rifiutata la prima offerta, ora serve il rilancio decisivo

Da pochi giorni è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus con Massimiliano Allegri nuovamente in panchina. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per puntellare la rosa bianconera dopo una stagione da dimenticare. Tante delusioni negli ultimi mesi e così l’allenatore livornese dovrà essere bravo a riportare entusiasmo in casa torinese. Sotto la sua passata gestione sono arrivate anche due finali avvincenti di Champions League. Inoltre, la società vorrebbe mettere a segno il primo colpo in entrata.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Locatelli

Nel mirino della Juventus c’è ormai da tempo il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, che dirà addio al club emiliano dopo Euro2020. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” è arrivato il primo rifiuto della società neroverde all’offerta di 37 milioni da parte dei bianconeri. Il Sassuolo lo valuta proprio intorno ai 40 milioni: c’è ancora distanza tra domanda ed offerta.

Nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto tra le parti per arrivare così al trasferimento definitivo. Lo stesso Locatelli è voglioso di un’avventura entusiasmante dopo la crescita costante sotto la gestione De Zerbi. Inoltre, ad Euro2020 si è consacrato in maniera definitiva con due gol anche contro la Svizzera senza far rimpiangere Marco Verratti nelle prime due uscite agli Europei.

Locatelli vestirà quasi sicuramente la casacca bianconera, ma vanno limati gli ultimi dettagli per l’affare. Il Sassuolo vorrebbe 40 milioni di euro per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dopo la pesante assenza anche di Arthur, che si è operato nelle ultime ore, la dirigenza bianconera dovrà rinforzare la zona centrale di campo con innesti di assoluto valore da consegnare ad Allegri.