Il Milan fiuta una possibile occasione di calciomercato dal Barcellona: super deprezzamento per Coutinho, centrocampista che ha giocato anche all’Inter

Il calciomercato inizia a definire le principali corsie di trattative. Tra i club più attivi in queste prime settimane c’è il Milan, che ha perso Donnarumma e Calhanoglu, ma ha già risposto con colpi importanti. Dopo l’affare Giroud, la società rossonera vuole chiudere per l’erede del centrocampista turco approdato a parametro zero all’Inter. Le ricerche sono in corsa, ma una possibile pista da seguire è in Liga.

Il Milan potrebbe infatti rimpiazzare Calhanoglu con un top player, attualmente in rosa al Barcellona. Il riferimento è a Philippe Coutinho, 29enne e con un contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore ha vissuto un’esperienza difficile in blaugrana: appena 12 presenze nella scorsa Liga, condite da due gol e due assist. Cambiare ambiente potrebbe aiutarlo a ritrovare la vena goleador che lo ha contraddistinto ai tempi del Liverpool.

Calciomercato Milan, occasione Coutinho. C’è anche la Juventus

Il Milan fiuta l’affare: il cartellino di Coutinho è valutato circa 20 milioni. Un deprezzamento super, se si pensa che il Barcellona lo prelevò agli inglesi per oltre 140 milioni. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Serie A, conosciuta già ai tempi dell’Inter. L’esperienza non fu però positiva: 47 presenze totali, condite da 5 gol e 4 assist.

Il Barcellona, d’altronde, deve vendere urgentemente giocatori. Philippe Coutinho, ex Bayern in prestito, potrebbe quindi finire al Milan. Come riporta ESPN, i rossoneri ma anche la Juventus vorrebbero ingaggiare il brasiliano, aperto al ritorno in Serie A.