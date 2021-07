Il Psg prova ad affondare il colpo per Theo Hernandez: nuova offerta di Leonardo al Milan

Il Paris Saint-Germain ha già portato a termine dei colpi pazzeschi in questa sessione di mercato: a partire dalla porta dove è arrivato Gigio Donnarumma, proseguendo con la difesa con gli innesti di Achraf Hakimi e Sergio Ramos, quest’ ultimo arrivato a parametro zero, così come Wijnaldum. Il Psg, però, sembra non volersi fermare qui, anzi, vuole rinforzare anche la corsia di sinistra. Il primo obiettivo ormai da diverso tempo è Theo Hernandez, uno dei principali artefici della grande stagione del Milan in Serie A. Il terzino francese ha chiuso la scorsa stagione con 8 gol e 8 assist, dimostrando di essere un ottimo assist-man, ma bravo anche a trovare la porta. Il suo valore di mercato è notevolmente salito ma il ds Leonardo sta seguendo Theo già da diverso tempo, tanto da avergli presentato già diverse offerte.

Calciomercato Milan, Leonardo tenta l’affondo per Theo Hernandez

Come riportato da ‘Le Parisien’, Leonardo sarebbe pronto all’affondo decisivo per Theo Hernandez. Per il giovane classe ’97 potrebbe essere una grande occasione per ritagliarsi un ruolo importante anche in Nazionale. Il suo contratto con il Milan, però, scadrà nel 2024 e con i rossoneri nuovamente in Champions League, sarà difficile per il Psg riuscire a reclutarlo. L’ultima offerta dei parigini per Theo Hernandez è di 40 milioni di euro, proposta che sarebbe stata respinta dal Milan.

Il Milan ritiene troppo bassa la cifra offerta dai parigini, inoltre considera Theo Hernandez uno dei pilastri del nuovo ciclo. Il Psg non molla la pista e i rossoneri provano a tutelarsi cercando un sostituto adeguato, qualora il francese dovesse spingere ad una cessione e il primo nome in ballo è Foden Ballo-Touré. I contatti col club di Parigi proseguiranno nelle prossime settimane, in attesa di un affondo decisivo.