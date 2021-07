La Juventus vuole rinnovare il contratto di Chiellini ma spunta a sorpresa l’interesse di una big: si cerca la beffa ai bianconeri

Sembrava essere una stagione normale per Giorgio Chiellini, ma sul finale è diventata indimenticabile grazie alla vittoria dell’Europeo da protagonista. Il difensore centrale è attualmente svincolato ma la Juventus non ha intenzione di perderlo e sta preparando il nuovo contratto, ma potrebbe esserci un colpo di scena.

In tutta Europa hanno ammirato le sue prestazioni in questo mese con la nazionale italiana e per questo non sono da escludere nuovi assalti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, sulle tracce di Giorgio Chiellini potrebbe esserci anche il Real Madrid che in particolare potrebbe essere richiesto dal tecnico Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid si fionda su Chiellini

Chiellini sembra essere comunque un elemento su cui Allegri vuole puntare, ma a questo punto non sono da escludere colpi di scena. Dalla testata giornalistica spagnola infatti fanno sapere che dopo aver perso Sergio Ramos il Real Madrid vorrebbe un nuovo elemento di esperienza da affiancare a giocatori come Alaba, Nacho Fernandez ed Eder Militao. Potrebbe non esserci Varane, in quanto il tentativo per Chiellini potrebbe arrivare proprio in caso di addio del francese.

Varane infatti è seguito dal Manchester United e non è da escludere una separazione con il club spagnolo nelle prossime settimane.