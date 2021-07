Il Tottenham di Paratici prepara un triplo colpo con i soldi della cessione di Kane: interesse per due giocatori dell’Inter e Juventus ko

Il calciomercato entra nel vivo e le trame si infittiscono sempre di più. Le trattative coinvolgono top club di Serie A, ma anche le big di calcio inglese. L’Inter sta provando a rinforzare la rosa nonostante la situazione finanziaria deficitaria: la dirigenza deve però guardarsi anche dall’assalto del Tottenham per due giocatori fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Il riferimento è a Milan Skriniar e Nicolò Barella, finiti entrambi nel mirino del Tottenham di Fabio Paratici. Mentre l’interesse per il difensore è cosa nota, ora spunta anche l’ipotesi di un assalto al centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Una doppia operazione che sarebbe finanziata dalla cessione di Harry Kane, valutato 150 milioni. Gli ‘Spurs’ – a quel punto – avrebbero le risorse per il doppio colpo: 60 milioni per Skriniar, 80 per Barella.

Calciomercato Inter, assalto Tottenham

Ma non finisce qui. Il Tottenham starebbe pensando di completare l’opera con l’acquisto di Gabriel Jesus, attaccante 24enne del City. Il giocatore ha un contratto sino al 2023 e viene valutato altri 60 milioni di Euro. Un triplo colpo complessivo da 200 milioni, che metterebbe ko anche la Juventus, sulle tracce dell’attaccante da ormai diverso tempo.