Pogba spinge per lasciare lo United al quale è legato da un contratto fino al 2022. Difficile il ritorno alla Juve, che però col suo addio può chiudere uno scambio

La sessione di calciomercato in corso potrebbe essere quella del secondo addio di Paul Pogba al Manchester United. In scadenza a giugno 2022, la volontà del centrocampista francese è nota da tempo: lasciare i ‘Red Devils’ in cui ha fatto ritorno nell’estate 2016 per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. A proposito di ritorni, difficile quello alla Juventus a meno che i bianconeri non si liberino di Cristiano Ronaldo e quindi dell’ingaggio (poco meno di 60 milioni lordi) del fuoriclasse portoghese. Voci di uno scambio proprio tra i due adesso placatesi, con CR7 che sembra destinato a rimanere malvolentieri a Torino e il classe ’93 a imboccare la strada verso Parigi. Verso quel Paris Saint-Germain protagonista assoluto e incontrastato di questa finestra estiva con una serie di operazioni clamorose, purtroppo pure in Serie A vedi Hakimi e Donnarumma.

Pogba al Psg potrebbe però favorire la stessa Juventus, agevolando la conclusione di uno scambio molto conveniente sul piano economico ma anche tecnico. Il vuoto lasciato dalla partenza del 28enne transalpino, lo United potrebbe decidere di colmarlo con un altro transalpino: nella fattispecie con Adrien Rabiot, uno dei pochissimi a salvarsi dal flop della Francia a Euro2020. A Solskjaer il 26enne nativo di Saint-Maurice piace molto, con i bianconeri che potrebbero così cogliere la palla al balzo per mettere le mani su un vecchio pallino che a Manchester è ai margini: l’olandese van de Beek. Centrocampista offensivo con gamba e tecnica, l’ex compagno di de Ligt all’Ajax sarebbe perfetto spalle alla punta nel 4-2-3-1 che avrebbe in mente Massimiliano Allegri. Lo scambio tra lui (valutato sui 35 milioni) e Rabiot (25) potrebbe andare in porto quasi alla pari, con annessa ottima plusvalenza per la società presieduta da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, tutta plusvalenza con Rabiot

In due stagioni al di sotto delle attese, Rabiot ha collezionato 84 presenze segnando solo 6 gol. Essendo arrivato a zero, escluse le commissioni alla mamma-agente Veronique (che dopo il ko con la Svizzera ha litigato in tribuna coi parenti di Mbappe e… Pogba), con lui la Juventus farebbe tutta plusvalenza dando una bella rinfrescata al bilancio.

