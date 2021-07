Italia campione d’Europa: Calciomercatoweb.it ha intervistato in esclusiva l’inviato Rai Alessandro Antinelli, che ha seguito la Nazionale di Mancini da vicino

"Tutto vero", ha scritto il ct Mancini dopo il trionfo ad Euro 2020. Il percorso netto della sua Nazionale si è concluso nel migliore dei modi, con la conquista di un Europeo che mancava in Italia da ben 53 anni. Alessandro Antinelli, giornalista ed inviato di 'Rai Sport', ha seguito da vicino gli azzurri dal primo giorno dell'era Mancini, e racconta la Nazionale in esclusiva a Calciomercatoweb.it. Dal lavoro del commissario tecnico a Donnarumma, Jorginho e l'incontro con Foden dopo la finale di Wembley: ecco le sue dichiarazioni.

Ha seguito l’Italia di Mancini dal giorno 1: qual è il più grande merito del ct?

“Aver creduto nel talento di questi ragazzi 3 anni fa e di aver convinto loro di potercela fare”.

Chi è l’uomo copertina di questo Europeo? Due azzurri sono addirittura associati al Pallone d’Oro: Donnarumma o Jorginho possono davvero regalarci anche questa soddisfazione?

“Donnarumma è il portiere più forte del mondo e secondo me il miglior candidato al pallone d’oro. Semplicemente ha fatto la differenza come nessun altro portiere è riuscito a fare. Jorginho è l’altro candidato al pallone d’oro. È il miglior regista d’Europa”.

Italia campione d’Europa, ESCLUSIVO Antinelli: “Vialli l’uomo del destino. Possiamo puntare al Mondiale”

Ha qualche aneddoto da raccontarci su questa Nazionale avendola vissuta da vicino?

“Vialli è stato l’uomo del destino. Silenzioso con i suoi riti. Sempre per ultimo sul pullman sempre da solo in giro per il campo alle partite. Sempre il primo ad abbracciare Mancini”.

Ho letto il suo tweet su Foden. Ci racconta cos’è successo?

“Le famiglie dei calciatori inglesi erano nel mio stesso albergo. Alle 6 del mattino sono uscito dalla camera e l’ho visto con la moglie seduto per terra molto triste. Gli ho detto complimenti comunque per quello che avete fatto. Lui mi risposto “i appreciate”. Si è alzato e mi ha abbracciato. Potrebbe essere mio figlio. E poi ci siamo dati appuntamento in Qatar. All’ascensore ho detto “i’m going Rome where is the trophy”. Difficile da credere? Pazienza, per me è stato bello. Foden è un talento fantastico”.

Guardando avanti: Chiellini ha dichiarato che è solo l’inizio. L’Italia può sognare il bis al Mondiale?

“Se sei campione d’Europa non puoi nasconderti. Devi andare al mondiale e devi combattere per vincerlo. Noi possiamo”.