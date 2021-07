Calciomercato Juventus, blitz per Locatelli

La Juventus è pronta a sferrare la mossa decisiva sul calciomercato per portare Locatelli in bianconero. Oggi incontro della dirigenza con i vertici del Sassuolo.

Sono giornate importanti per il calciomercato della Juventus, che continua a cercare insistentemente un rinforzo a centrocampo. Il nome più desiderato dai bianconeri è quello di Manuel Locatelli, resosi protagonista anche a Euro 2020 con la maglia della Nazionale italiana.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Scambio per il Campione d’Europa!

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, rinnovo bluff | Nuovo assalto a Ronaldo

La Juventus affonda per Locatelli | Il Sassuolo vuole 40 milioni cash

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Juventus si sono recati nella tarda mattinata di oggi a Vipiteno, dove il Sassuolo è in ritiro, per incontrare l’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali. Il tema forte dell’incontro sarebbe stato proprio Locatelli, per i quali i bianconeri avrebbero avanzato un’offerta per far decollare l’operazione. Le parti, però, sarebbero ancora lontane e per trovare la quadra è previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni.

M.V.