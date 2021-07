Il calciomercato della Juventus prende forma, con un clamoroso scambio sullo sfondo: regia di Raiola, proposta monstre

La seconda era Allegri in quel di Torino è iniziata da poche ore ma in casa Juventus il focus, sotto spinta dell’allenatore livornese, rimane il calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino di Cherubini che nelle prossime settimane proverà a completare la rosa della Juventus, con profili di assoluto valore. Tra questi sullo sfondo rimane sempre il sogno del grande ritorno di Paul Pogba in bianconero. Il francese è in scadenza l’anno prossimo con il Manchester United ed in casa Juventus sarebbero pronti ad approfittarne con l’ausilio del solito Mino Raiola. Il potente agente può quindi imbastire un clamoroso scambio sull’asse Manchester-Torino, con i ‘Red Devils’ disposti a follie pur di strappare uno dei pilastri bianconeri: ecco cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Arthur ‘porta’ il bomber | Scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, proposto il bomber | No dei bianconeri

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: super scambio

Pogba alla Juventus si può grazie a Raiola e a…de Ligt. Il centrale olandese è il primissimo nome sulla lista di Solskjaer pronto a fare un grosso sacrificio (Pogba, appunto) per strappare l’ex capitano dell’Ajax alla Juventus. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe acconsentire a cedere il difensore, arrivato per oltre 85 milioni nell’estate 2019, con una richiesta monstre allo United.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il cartellino di Pogba e almeno 50 milioni cash: questa la proposta bianconera per sacrificare de Ligt e riaccogliere il centrocampista transalpino alla corte di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Bonucci dalla Premier | La mossa del calciatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba | Addio a zero

Saranno settimane roventi, dunque, in casa Juventus con Raiola pronto a dirigere una possibile operazione tra bianconeri e ‘Red Devils’: Pogba e de Ligt in primo piano.