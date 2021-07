Il Milan, dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, è concentrata sul calciomercato per trovare il sostituto dell’ex numero 10 rossonero.

Per gli equilibri tattici di Stefano Pioli, la presenza di un trequartista in squadra è fondamentale. E serve qualcuno di esperienza, in grado di raccogliere la pesante eredità di Hakan Calanoglu dopo il suo passaggio all’Inter. Sono molte le piste battute dalla dirigenza del Milan, che vorrebbe prendere sul calciomercato un giocatore pronto a fare la differenza da subito ma che non comporti un enorme esborso economico. Nelle ultime ore sembra farsi sempre più concreta la trattativa per portare a Milano un fantasista della nazionale croata.

Vlasic in pole per il dopo Cala | “C’è qualcosa…”, dice suo padre

Nikola Vlasic sarebbe il calciatore su cui hanno deciso di puntare forte i dirigenti rossoneri. È ancora giovane, 24 anni il prossimo ottobre, ma ha accumulato esperienza giocando negli ultimi tre anni nel Cska Mosca, dopo una breve parentesi all’Everton. Con il club russo ha collezionato 81 presenze impreziosite da 28 reti messe a segno. Per il giocatore il Milan avrebbe già avanzato una richiesta con la formula del prestito, respinta dai moscoviti.

Come riporta il portale croato net.hr, conferme sulla concretezza dell’interesse milanista per Vlasic sono arrivate dal padre del calciatore che a riguardo ha commentato: “C’è qualcosa lì, ma questo è tutto quello che posso dirvi per ora. Sono cose di cui non si dovrebbe parlare molto, fino a quando non saranno finite”.

M.V.