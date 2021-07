L’Inter cerca rinforzi e intralcia i piani dei cugini del Milan: sorpasso e scambio per arrivare all’obiettivo

Calciomercato che entra nel vivo e Inter subito pronta a piazzare colpi per rinforzare la rosa che sarà a disposizione di Simone Inzaghi. I reparti da rinforzare sono certamente diversi e uno degli obiettivi che sembrerebbe finito nel mirino dei nerazzurri andrebbe a incrociarsi con i piani dei cugini del Milan. Il giocatore che entrambi i club starebbero osservando con interesse sarebbe Martin Erlic, difensore di proprietà dello Spezia che ha disputato un’ottima stagione con quella che era la squadra di Vincenzo Italiano e ha portato le due big italiane a cercarlo.

Nella corsa al classe 1998 i nerazzurri potrebbero non solo fare concorrenza al Milan, ma addirittura superarlo. La carta vincente potrebbe essere quella di mettere sul piatto uno scambio che farebbe gola ai bianconeri.

Calciomercato Inter, Erlic nel mirino: scambio con Pinamonti per superare il Milan

Tutto è lecito in guerra e in amore, stessa regola vale certamente per la sessione estiva di calciomercato. In particolare potrebbe essere l’Inter a mettere i bastoni tra le ruote al Milan, puntando l’obiettivo che piace ai rossoneri per la difesa.

Infatti i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Martin Erlic, difensore dello Spezia che piacerebbe anche al club milanista. Per superare la concorrenza rossonera però l’Inter potrebbe proporre uno scambio con Andrea Pinamonti, attaccante in uscita dal club nerazzurro e che potrebbe far comodo allo Spezia. Sorpasso e scambio che dunque metterebbe KO il Milan.