Calciomercato, stallo tra Milan e Kessie | "Ecco la sua richiesta!"

Il Milan è in trattativa con l’entourage di Kessie per il rinnovo del centrocampista ivoriano: ecco la sua richiesta

Il Milan oltre al mercato in entrata, sta valutando anche le situazioni di alcuni dei suoi top player. Perso Gigio Donnarummma, diretto al PSG, anche Calhanoglu e Kessie sono in bilico. Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e la trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo. Maldini non fa sconti a nessuno, vuole che i giocatori siano convinti del progetto rossonero e rinnovino alle cifre dettate dal Milan. I procuratori non fanno passi indietro ed è per questo che gli accordi faticano ad arrivare, come nel caso di Donnarumma. Emergono novità sulle cifre richieste dall’entourage di Kessie.

Milan, la richiesta di Kessie

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha rilasciato su Twitter alcuni aggiornamenti riguardo la trattativa tra Kessie e il Milan: “Da fonti vicine al calciatore, risulta che la richiesta di Kessie per rinnovare col Milan sia di 6 milioni a stagione. Fosse veramente così, perderlo tra 6 mesi a zero sarebbe un delitto. Diverso se ne chiedesse il doppio“. Insomma, le cifre richieste dall’agente di Kessie sono molto diverse da quelle richieste da Raiola per Donnarumma. Resta da capire come si svilupperò la vicenda nei prossimi giorni.