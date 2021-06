Il Milan prova a risolvere la situazione Calhanoglu ma non c’è ancora un verdetto: anche l’Inter si inserisce alla corsa

Il Milan continua il suo insistente lavoro sul calciomercato per creare una rosa all’altezza della prossima edizione della Champions League. I rossoneri hanno raggiunto la seconda posizione in classifica nell’ultima Serie A e ora vogliono continuare il percorso di crescita per stupire ancora. Per fare ciò però c’è bisogno sia di nuovi innesti che della permanenza dei giocatori chiave.

Tra questi ultimi c’è anche Hakan Calhanoglu, che ha vissuto una buona annata ma il suo futuro è tutt’altro che deciso. Tra soli 12 giorni infatti gli scadrà il contratto con il Milan e vanno avanti le difficile trattative sul rinnovo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, ora il ‘Diavolo’ starebbe pensando all’offerta al ribasso per il turco.

Calciomercato Milan, offerta al ribasso per Calhanoglu. Occhio all’Inter

L’offerta precedente del Milan si aggira sui 4 milioni di euro mentre la richiesta di Calhanoglu è di 5 milioni. L’offerta del Milan appare comunque al ribasso e nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova ipotesi clamorosa per il turco. Sulle sue tracce infatti potrebbe spuntare anche l’Inter, che potrebbe pensare di ingaggiarlo come post Eriksen.

Il classe 1994 sarebbe stato riofferto dal suo agente in questi giorni. Da non dimenticare poi che anche la Juventus osserva la sua situazione ormai da diversi mesi e non è escluso un assalto qualora non dovesse esserci l’accordo con il Milan.

Tutto in bilico dunque per Calhanoglu e il suo futuro, che coinvolge le big italiane, potrebbe essere deciso nel giro di poche settimane.