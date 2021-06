Ore frenetiche per quanto riguarda la girandola di panchine in Serie A e non solo: salta il nuovo allenatore, il motivo

Il calciomercato continua a regalare indiscrezioni per quanto riguarda la situazione degli allenatori della Serie A e non. Il futuro di Rino Gattuso resta ancora incerto dopo l’addio a sorpresa alla Fiorentina. Nelle ultime ore ci sono state delle divergenze con la dirigenza viola e così c’è stata la rottura ufficiale con il contratto che non era stato ancora depositato. L’ex allenatore del Napoli sarebbe stato vicino già al Tottenham, ma la situazione non sembra essere così chiara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Hakimi e Lautaro: decisione presa | Annuncio dell’agente

Calciomercato, Gattuso non andrà al Tottenham

Come svelato dal portale “The Athletic”, Rino Gattuso non diventerà il prossimo allenatore del Tottenham. Dopo i primi contatti avvenuti nella giornata di ieri, il club inglese ha voluto subito interrompere la trattativa. Dopo il trasferimento saltato dell’ex Roma Fonseca, ecco che l’allenatore calabrese non volerà in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Depay allo scoperto | Annuncio sul futuro

Una situazione ingarbugliata con il futuro dell’allenatore italiano che sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni. La rottura con la Fiorentina ha lasciato tutti a bocca aperta dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo dopo l’avventura al Napoli. Con la compagine partenopea non è arrivata la qualificazione alla prossima Champions League con gli azzurri che saranno protagonisti ancora una volta in Europa League. Una delusione cocente per tutto l’ambiente, che non ha rimpianto minimamente l’addio dell’allenatore calabrese.

Il Tottenham non vede l’ora di annunciare il nuovo allenatore nelle prossime ore: dopo Fonseca e Gattuso, gli Spurs dovranno trovare un profilo all’altezza del blasone della compagine inglese. Il futuro del tecnico italiano sarà più chiaro a breve con una nuova avventura nel mirino per dimenticare le ultime ore frenetiche.