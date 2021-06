Calciomercato Inter, proseguono i dubbi riguardo al futuro di Hakimi e Lautaro Martinez: arriva l’annuncio dell’agente, ecco le sue parole

In casa Inter tiene banco il futuro di Hakimi. I nerazzurri hanno bisogno di realizzare almeno una cessione importante quest’estate, per far fronte alle difficoltà economiche presenti ormai da diversi mesi. L’esterno marocchino sembra l’indiziato numero ad abbandonare la nave e su di lui c’è il forte interesse di Chelsea e Paris-Saint Germain. La ‘Beneamata’ chiede 80 milioni di euro per il cartellino, ma fino ad ora francesi e inglesi non sono andati oltre i 60. A proposito del destino del classe ’98 è intervenuto l’agente Alejandro Camano a ‘Comotevaok’ per ‘RadioColoniaAM550’. Il procuratore cura gli interessi anche di Lautaro Martinez – altro elemento in dubbio nella rosa di Inzaghi – e ha parlato anche della situazione dell’attaccante argentino.

“L’unico che lascerà l’Inter, forse, è Hakimi, che ha la possibilità di andare in varie squadre d’Europa. Ma l’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto”. Così Camano, che poi aggiunge: “Su Lautaro penso che l’Inter sia in una posizione molto forte, perché lo considera un campione: perciò, vuole che rimanga. Se dovessero liberarsi di Lautaro, i nerazzurri non lo farebbero per poco. Non c’è ancora nulla di concreto: vedremo anche cosa vorrà il calciatore, la sua opinione è molto importante. Ovunque giochi ha le carte in regola per essere uno dei migliori al mondo”.