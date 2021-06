La Juventus alle prese con il futuro di Cristiano Ronaldo: mamma Dolores ha detto la sua alla vigilia dell’esordio del Portogallo all’Europeo

La Juventus è chiamata a pianificare un’importante sessione di calciomercato. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera porterà la dirigenza a valutare alcuni colpi per allestire una rosa che possa rispondere ai dettami tattici del mister. A condizionare le scelte sarà anche il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora in bilico. Il portoghese ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe andare via.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Bernardeschi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Luis Alberto | Maxi tesoretto per il sì di Lotito

L’incertezza del fenomeno lascia con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Cristiano Ronaldo – come ammesso in conferenza stampa – è ora concentrato sull’Europeo e sull’esordio del suo Portogallo contro l’Ungheria. Di futuro si parlerà a torneo concluso, ma sua mamma, la signora Dolores, ha dato alcune anticipazioni: “Mio figlio è in forma e continuerà a giocare per altri tre anni“.

Calciomercato Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe quindi giocare un altro anno alla Juventus e arrivare alla scadenza naturale del contratto prima di andare a chiudere la carriera altrove. Ora, però, come confermato dalla signora Dolores, la testa del fuoriclasse è sull’Europeo: “Gli ho fatto gli auguri e lui mi ha ringraziato. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro. Se andrò allo stadio? Solo in caso di finale…”, ha detto a ‘Tuttosport’.