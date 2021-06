La Juventus a caccia di un attaccante per la prossima stagione: operazione possibile con la Fiorentina, con Cherubini pronto allo scambio con Perin

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. La società bianconera lavora senza sosta per allestire una rosa che possa rispondere ai dettami tattici del nuovo allenatore. Fare mercato – soprattutto in entrata – non sarà semplice, ma le idee non mancano, così come le occasioni. Il riscatto di Alvaro Morata non completa l’esigenza di rinforzare un reparto offensivo andato spesso in difficoltà nella gestione Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, salta l’affare | Mendes lo porta alla Juventus

La Juventus – in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo – vuole dare ad Allegri una punta di peso da alternare allo spagnolo. Sono tanti i giocatori accostati ai bianconeri, ma se alcune piste si sono raffreddate (Depay ad un passo dal Barcellona) altre stanno prendendo vigore. Il riferimento è a Dusan Vlahovic, attaccante che si avvicina a vestire bianconero dopo una strepitosa stagione alla Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Perez vuole il big | La risposta bianconera

La pista Vlahovic-Juventus si è scaldata dopo l’addio di Gattuso alla Fiorentina. Il tecnico calabrese aveva infatti bloccato la partenza del suo bomber, ma ora tutto torna in discussione. La dirigenza torinese è pronta a tornare all’assalto con un’offerta importante: 40 milioni cash più il cartellino di Mattia Perin, in rientro dopo il prestito al Genoa. Un affare complessivo da 52 milioni, con il portiere valutato 12.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber dalla Fiorentina

La Fiorentina ci pensa, anche perché potrebbe tornare utile la figura di Perin. La società viola è infatti coinvolta in un intreccio di mercato con l’Inter. Il club nerazzurro sta valutando Dragowski per la porta nel ruolo di secondo di Handanovic, con l’obiettivo poi di diventare il titolare a Milano dalla stagione successiva. L’addio del polacco porterebbe alla necessità di un estremo difensore e Perin è un profilo che piace.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lukaku e Barella | Annuncio shock

Il calciomercato inizia a tessere le sue trame e la Juventus aspetta le dinamiche di casa Viola per poi partire con l’affondo definitivo per Vlahovic. Il serbo, autore di 21 gol nello scorso campionato, è stato cercato anche dal Milan. In caso di partenza da Firenze la sua destinazione sembra poter essere solo Torino, sponda bianconera.