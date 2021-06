Il centrocampista portoghese richiesto da Gattuso potrebbe essere proposto da Jorge Mendes alla Juventus

Dopo neppure un mese di matrimonio è arrivato già il divorzio tra la Fiorentina e Rino Gattuso. E’ questa la notizia clamorosa in chiave Serie A che ha spiazzato tutti i tifosi della Viola. Probabilmente divergenze nel progetto tra l’allenatore ex Napoli e la società che hanno inevitabilmente portato alla rottura. Tra gli obiettivi su cui Gattuso spingeva c’era anche il centrocampista portoghese Sergio Oliveira.

Calciomercato Juventus, occasione Sergio Oliveira

Proprio la trattativa per Oliveira è stata la miccia che ha portato al caos in casa Fiorentina e nella vicenda ha influito notevolmente il ruolo di Jorge Mendes, agente del tecnico calabrese. Proprio Gattuso, sperava, tramite il suo procuratore, di arrivare ad ottenere gli obiettivi di mercato sperati ma le divergenze con Rocco Commisso hanno portato all’addio. Ad oggi Sergio Oliveira rimane un grande nome di mercato, vista la grande stagione con la maglia del Porto condita da 18 gol stagionali tra campionato e Champions League.

A questo punto torna in gioco Jorge Mendes che potrebbe proporre il suo assistito, Sergio Oliveira, ad altri club tra cui la Juventus. I bianconeri darebbero priorità ad altri giocatori in quel ruolo, in particolare Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona, che potrebbe far ritorno a Torino, alla corte di Allegri che lo ha già allenato nella sua precedente esperienza alla Juve. Qualora saltasse la trattativa con i blaugrana, Sergio Oliveira potrebbe diventare sin nome concreto. Il prezzo fissato dal Porto per il portoghese è di 20 milioni (non trattabile), ma con il lavoro di intermediazione di Mendes la trattativa potrebbe andare nei giusti binari.