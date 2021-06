Le strade del tecnico Gattuso e della Fiorentina si separano ancora prima di cominciare: ecco il comunicato ufficiale del club

Il matrimonio tra Gattuso e la Fiorentina si interrompe ancora prima di cominciare. Il tecnico ex Napoli era arrivato in casa ‘Viola’ meno di un mese fa. A causa di alcune incomprensioni tra la società toscana e l’agente Jorge Mendes in merito al calciomercato, si è creata una frattura insanabile. In questi minuti, è arrivata l’ufficialità dell’addio tramite un comunicato del club: “AC Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non proseguire i preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva”.

Si legge, poi, nell’annuncio: “La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”. A tal proposito, i nomi che circolano al momento per il rimpiazzo sono quelli di Ranieri, Italiano e Rudi Garcia. Il preferito sarebbe l’allenatore in forza allo Spezia, ma ha da poco rinnovato il contratto con i liguri perciò non sarà semplice liberarlo. Meno complicate certamente le altre due piste, con il francese svincolatosi dal Lione e l’ex Leicester che ha già detto addio alla Sampdoria.