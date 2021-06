L’Inter guarda al futuro e nell’attuale sessione di calciomercato può accogliere un nuovo portiere: sorpresa per l’erede di Handanovic

Archiviato ormai da alcune settimane il 19esimo scudetto conquistato dopo l’annata perfetta sotto la guida di Antonio Conte, per l’Inter è tempo di guardare al prossimo anno. Il futuro si chiama Simone Inzaghi e insieme all’ex tecnico della Lazio, sono tante le novità in arrivo per la rosa nerazzurra. A partire dal portiere dove Handanovic resta il numero uno della squadra meneghina ma che, tuttavia, potrebbe ben presto essere affiancato, a partire dall’attuale sessione di calciomercato, da un profilo di primissimo ordine. Con Radu che potrebbe partire ancora per giocare con continuità, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ gli occhi di Marotta ed Ausilio si sarebbe posati su uno dei migliori portieri della Serie A. Si tratta di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore 23enne in forza alla Fiorentina ed in scadenza con la società gigliata il 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, ecco l’erede di Handanovic

Bartlomiej Dragowski piace all’Inter e secondo il quotidiano torinese sarebbe ormai l’erede designato per affiancare, e sostituire nel prossimo futuro, Samir Handanovic. Il portiere polacco non è stato convocato dal ct Sousa per l’Europeo, nonostante un’annata decisamente convincente con la maglia della Fiorentina.

La società di Commisso valuta Dragowski (accostato anche al Milan nei mesi scorsi) non meno di 16-18 milioni di euro e l’estate che stiamo per vivere può essere l’ultima, importante, occasione per capitalizzare la cessione del classe ’97.

Situazione in divenire, con Dragowski che sin da subito può vestire la maglia dell’Inter: i pali nerazzurri sono pronti ad accogliere il nazionale polacco.