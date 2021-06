Bernardeschi è in scandenza di contratto nel 2022. Per il suo futuro o meno alla Juve sarà decisivo anche il parere di Allegri, intanto spunta una pista francese

“Per Bernardeschi sarà decisivo anche il parere di Allegri. Nelle prossime settimane ci sarà un vertice per il futuro dell’ex viola che, col ritorno del tecnico livornese, potrebbe cambiare. Il giocatore ha mercato anche all’estero: piace in Bundesliga e in Francia”. Il collega Giorgio Musso di Calciomercato.it si è così esposto in merito al futuro di Bernardeschi. Decisiva quasi del tutto l’opinione di Massimiliano Allegri, che nella sua prima esperienza alla Juventus dimostrò di apprezzarlo, tuttavia al momento è molto più probabile l’addio che la permanenza a Torino.

In tal caso con annesso rinnovo del contratto da 4 milioni netti in scadenza a giugno 2022. Mino Raiola, suo agente, è già al lavoro per una eventuale nuova sistemazione del classe ’94 di Carrara, non riuscito ad esplodere come ci si aspettava e come sperava la stessa Juventus visto l’investimento da oltre 40 milioni di euro.

Come è stato detto, Bernardeschi ha mercato in Germania e in Francia. In ottica Ligue 1, occhio principalmente a due club: Lione, col quale il club presieduto da Andrea Agnelli già ha concluso l’affare De Sciglio nella scorsa sessione estiva, e Monaco fresco di ritorno in Champions sotto la guida di Kovac. Proprio quest’ultimo potrebbe accelerare nelle prossime settimane, mettendo forse sul piatto una proposta da 18 milioni comprensivi di qualche bonus che consentirebbe alla Juve di realizzare una mini plusvalenza. Rumores di calciomercato sostengono però che la stessa possa cogliere la palla al balzo provando a coinvolgere nell’affare un profilo sul taccuino che può essere molto gradito a Cherubini e soci: Caio Henrique Oliveira Silva, noto semplicemente come Caio Henrique.

Brasiliano ma comunitario poiché in possesso di passaporto spagnolo, il classe ’97 sarebbe l’ideale successore di Alex Sandro, che la ‘Vecchia Signora’ sta provando a piazzare altrove. Il tutto potrebbe quindi capovolgersi, con la Juve a fare l’offerta: un’offerta da 8 milioni di euro cash più appunto il cartellino di Bernardeschi, ora agli Europei con l’Italia di Mancini.

Calciomercato Juventus, Caio Henrique per il dopo Alex Sandro

Caio Henrique viene da un’annata importante, la prima (e l’ultima?) con la maglia del Monaco che lo aveva strappato all’Atletico Madrid sul finire dello scorso mercato estivo per ‘soli’ 8 milioni. Il campo lo ha premiato, ora il 23enne brasiliano con passaporto spagnolo e quindi comunitario vale quasi il triplo. Raccoglieebbe l’eredità di Alex Sandro, che come sappiamo la ‘Vecchia Signora’ sta provando a piazzare altrove.

A.R.