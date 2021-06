La Juventus prepara una rivoluzione in estate, dando priorità al centrocampo: uno scambio tra Bayern e Barcellona potrebbe portare però una doppia beffa

La Juventus vuole subito tornare protagonista in Italia ed in Europa. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera porta la società a valutare una copiosa rivoluzione della rosa. Il tecnico toscano vuole plasmare la squadra sulla sua idea di calcio e ha evidenziato il centrocampo come zona sulla quale necessitano maggiori cambiamenti. Diversi i nomi accostati, ma due calciatori rischiano di sfumare.

La novità arriva direttamente dalla Spagna, dove Corentin Tolisso si sarebbe offerto al Barcellona. Il giocatore, classe 1994, ha un contratto con il Bayern Monaco sino al 2022, ma il club sarebbe stato categorico. Come riporta ‘donbalon.com’, i tedeschi avrebbero informato il calciatore che, senza rinnovo, sarà messo alla porta in questa estate per non correre il rischio di perderlo a costo zero.

Tolisso reputa al termine la sua avventura al Bayern Monaco, anche perché chiede maggiore spazio. Chiuso da Kimmich e Goretzka, il francese si sarebbe così proposto al Barcellona, alle prese con la difficile sostituzione di Busquets. Il mediano è a fine carriera e probabilmente non sarà un titolare inamovibile di Koeman nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, doppia beffa dal Bayern

L’idea di Tolisso è quella di subentrare allo spagnolo, beffando la Juventus che da tempo segue il suo cartellino. Ma non finisce qui. Il Barcellona sta pensando ad un’operazione con il Bayern Monaco che includa il cartellino di Miralem Pjanic: uno scambio con Tolisso che accontenterebbe entrambe le parti. Il bosniaco è tra le priorità di Allegri per la prossima stagione e se lo scambio dovesse andare in porto la Juventus sarebbe costretta a guardare altrove.