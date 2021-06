Allegri vuole rinnovare l’asse mediana della Juventus. Possibile tentativo in Premier per un giocatore cresciuto molto nelle ultime due stagioni

Manuel Locatelli, in alternativa l’ex Pjanic ma solo in prestito, sono i primissimi obiettivi per il centrocampo della Juventus targata di nuovo Massimiliano Allegri. Meno impegnativo lato cartellino è sicuramente il bosniaco, considerato che il Barcellona pare ben disposto a privarsene con la formula del prestito, volendo pure biennale. Lo ‘scoglio’ sarebbe eventualmente l’ingaggio, ma pure in questo caso i blaugrana potrebbero venire incontro agli amici bianconeri facendosi carico della metà degli 8 milioni netti che percepisce il 31enne.

Sarebbe un investimento più sensato, invece, l’ex Milan e pilastro della Nazionale di Roberto Mancini. Il Sassuolo chiede sì una quarantina di milioni, ma gli ottimi rapporti tra le parti possono consentire una chiusura a cifre inferiori attraverso l’inserimento di un paio di contropartite. Per il classe ’98 pronto un quinquennale da circa 3 milioni a stagione. Attenzione, però, al terzo incomodo che è rappresentato da uno che la Serie A l’ha sfiorata diverse volte e che da anni è presente sui taccuini de ‘La Vecchia Signora’: Youri Tielemans. Ora agli Europei con il Belgio, il 24enne di Sint-Pieters-Leeuw è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni al Leicester. E’ stato ed è uno dei pilastri della squadra di Rogders che nell’annata da poco conclusa ha mancato la qualificazione alla Champions per un solo punto e conquistato la FA Cup battendo in finale il Chelsea.

Secondo alcuni rumores di calciomercato, la Juventus potrebbe arrivare a offrire per lui 27-28 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey, che ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni. Insomma un totale, gallese incluso, di 42-46 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Ramsey ai titoli di coda

L’avventura di Ramsey alla Juve è agli sgoccioli, come ha fatto ben intendere lo stesso ex Arsenal poco prima dell’inizio degli Europei. Il suo stipendio di circa 7 milioni non sarebbe un grosso problema per le ‘Foxes’, mentre è certo che la Juve dal suo addio riuscirebbe a ricavare una plusvalenza avendolo acquistato a costo zero commissioni escluse.

