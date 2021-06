La Juventus continuerà a lavorare in ottica futura per colpi da urlo in vista della prossima stagione: possibile beffa bianconera

La Juventus vuole dimenticare in fretta l’ultima stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione Andrea Pirlo. Il club bianconero sarebbe così proiettato a numerosi colpi in entrata per accontentare l’allenatore livornese, Massimiliano Allegri, che è tornato proprio a Torino dopo due anni di inattività. La voglia di riscatto è così alta per il tecnico toscano che non vede l’ora di sedersi nuovamente sulla panchina bianconera per raggiungere i traguardi più alti della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, Depay vicinissimo al Barcellona

Possibile beffa in casa Juventus con Memphis Depay che sarà ufficialmente a breve il nuovo attaccante del Barcellona. L’attaccante olandese, impegnato con la sua Nazionale ad Euro2020, vestità la casacca blaugrana dopo che è stato accostato anche ai bianconeri negli ultimi mesi. Un tridente da urlo insieme a Lionel Messi e Sergio Aguero, che si è liberato a parametro zero dal Manchester City. Stesso destino per l’olandese che non ha voluto rinnovare il suo contratto con il Lione in scadenza a fine giugno 2021.

I suoi agenti starebbero lavorando sui dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Depay ritroverà Koeman dopo l’esperienza condivisa proprio in Nazionale con la voglia di riscatto per quanto riguarda la compagine catalana. Nell’ultima stagione appena terminata, ci sono state delusioni su tutti i fronti e così il presidente Laporta si è affidato nuovamente all’allenatore olandese per tornare a risplendere anche in Champions League.

Due colpi importanti a parametro zero con Messi che è stato accontentato. Lo stesso campione argentino sarebbe stato anche sul punto di dire addio nei mesi passati. La campagna acquisti del Barcellona finora è stata di livello assoluto con la voglia di tornare ad emergere dopo i brutti risultati collezionati.