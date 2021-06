La Juventus tenta di accelerare per portare a termine l’operazione sul calciomercato. In arrivo la svolta per il futuro di Paulo Dybala

Paulo Dybala ha vissuto una stagione piuttosto complicata con la maglia della Juventus. L’annata appena conclusa, infatti, ha visto il talento argentino come grande assente. I tanti infortuni, la forma che non è mai arrivata, la percezione di non essere più indispensabile nello scacchiere della Juventus hanno avuto la meglio in casa bianconera negli equilibri con l’ex Palermo.

Un futuro tutto da scrivere, quello della Joya, ma che sembrava segnato negli scorsi mesi. L’attaccante argentino, infatti, sembrava sempre più lontano dal rinnovo di contratto: le contrattazioni interrotte e la scarsa presenza in campo sembravano portarlo dritto a scadenza nel giugno del 2022. Poi la svolta, in cantiere e che dovrebbe verificarsi nelle prossime settimane. Massimiliano Allegri rappresenta una garanzia per il futuro di Dybala. Il tecnico stravede per la Joya e potrebbe trovargli la collocazione più adatta all’interno del gioco bianconero. Tutto aperto per il rinnovo, anzi ribaltato e un altro chiaro segnale e in arrivo, pronto a sbarcare direttamente in Italia.



Calciomercato Juventus, ribaltone Dybala: incontro per il rinnovo di contratto

La partita per il rinnovo di contratto di Dybala si accende. Secondo quanto riporta Luca Momblano a ‘Top Planet’, infatti, sarebbe in arrivo un nuovo incontro per decidere il futuro dell’argentino. E non è notizia banale, dato che i contatti tra le parti si erano interrotti settimane fa. Ecco le sue dichiarazioni: “Nella prossima settimana, Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, dovrebbe essere a Torino. Un anno dopo, quando non fu ricevuto, dopo che il calciatore aveva fatto capire di non gradire la proposta bianconera”. Ora, però, la situazione sembra essersi ribaltata: “Si respira aria positiva, ma conta l’inchiostro sui contratti”. Non resta che aspettare per capire se dall’ottimismo si passerà ai fatti e alla firma.