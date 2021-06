La Juventus è ammessa alla prossima edizione della Champions League: arriva l’annuncio ufficiale dell’UEFA a tal proposito

Arriva la decisione definitiva. La Juventus potrà partecipare alla prossima edizione della Champions League (2021/22). I bianconeri erano stati minacciati di esclusione dalla competizione – insieme a Barcellona e Real Madrid – dal presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, ma alla fine la stessa istituzione calcistica europea ha annunciato che non verrà preso alcun provvedimento in merito. L’UEFA ha inviato una lettera al club bianconero per rendere nota la decisione presa e alla Federcalcio, è datata 14 giugno, come riporta ‘ANSA’.