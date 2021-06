La Juventus è pronta a mettere a segno il primo colpo di calciomercato: ingaggio determinate per lo scambio due per uno

Inizia a prendere vita la strategia di mercato della Juventus per la sessione estiva dei trasferimenti. I bianconeri vogliono accontentare Massimiliano Allegri dopo la scelta di prendere nuovamente in mano le redini della squadra. Saranno diversi i reparti da rinforzare e i bianconeri hanno già messo nel mirino diversi profili. Uno di questi sembrerebbe essere Ousmane Dembele, esterno del Barcellona che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con il club catalano.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Bernardeschi!

Secondo quanto riportato da ‘Catalunya Radio’ la Juventus sembrerebbe fare sul serio per il francese e sarebbe pronta a offrirgli un ingaggio da 12 milioni a stagione per cinque anni, dunque per un totale di 60 milioni. Ovviamente per prenderlo a parametro zero bisognerà attendere ancora un anno e sperare in un mancato rinnovo, ma i due club potrebbero lavorare ad uno scambio sin da questa sessione di calciomercato. Due calciatori juventini messi sul piatto per arrivare a Dembele.

Calciomercato Juventus, obiettivo Dembele: scambio con Rabiot e Demiral

Uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione sembrerebbe essere Ousmane Dembele. L’esterno francese in questa stagione ha collezionato 44 presenze, mettendo a segno 11 gol e 5 assist, ma negli ultimi anni il suo rendimenti ha deluso. Inoltre il suo contratto come precedentemente detto scadrà nel 2022, quindi potrebbe essere l’occasione giusta per i bianconeri per sferrare l’assalto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Raiola porta il nuovo terzino | Maxi affare con Milan e PSG

Così la Juventus potrebbe pensare di mettere sul piatto due contropartite per arrivare all’esterno del Barcellona. La prima è Adrien Rabiot, centrocampista connazionale dell’esterno nel mirino bianconero. Mentre l’altra sarebbe Merih Demiral, difensore che non ha mai convinto a pieno. I due arriverebbero a una cifra intorno ai 75 milioni di euro, che potrebbero bastare per acquistare l’obiettivo francese dal Barcellona.