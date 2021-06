La Juventus ha ancora da risolvere la grana legata a rinnovo e futuro di Dybala. In Spagna piace all’Atletico Madrid: ipotesi di scambio

Il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri ridisegna inevitabilmente anche le strategie di mercato della Juventus. Dopo una stagione molto complessa tra rendimento sottotono e impiego limitato da diversi infortuni, Paulo Dybala potrebbe tornare ad essere centrale nel progetto tecnico. L’allenatore livornese vorrebbe infatti puntare sulla ‘Joya’ che ha però sempre un contratto in scadenza nel 2022 tutto da prolungare. Fino a due settimana fa sembrava l’argentino sembrava fosse sul punto di fare le valigie, ma con la presenza di Allegri le carte in tavola cambiano. Al netto dei buoni propositi, con una stagione così limitante come l’ultima appena trascorsa, appare ancora più complesso andare a trovare l’intesa giusta per un prolungamento contrattuale con la Juventus. Fino ad una manciata di mesi fa la distanza tra domanda ed offerta appariva insormontabile e ancora oggi va trovato un punto d’incontro tutt’altro che scontato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, asse con l’Atletico Madrid: scambio Dybala-Llorente

In questa insenatura tra Juventus e Dybala potrebbe provare ad inserirsi il solito Altetico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone ha infatti grandissima stima del connazionale che vorrebbe piazzare al centro del proprio attacco del futuro. I freschi campioni di Spagna puntano infatti ad un colpo top per rimanere ai vertici e la Joya potrebbe rappresentare la strada giusta in caso di mancato rinnovo con la Juventus.

Dopo le ipotesi relative ad uno scambio con Correa, lo stesso club bianconero potrebbe richiedere in cambio il talentuoso centrocampista iberico Marcos Llorente, che ha iniziato con una prova positiva l’Europeo con la Spagna. L’ex Real è reduce da un’annata straordinaria a livello personale con ben 12 reti e 11 assist nell’ultima Liga che ha fatto inevitabilmente lievitare anche la quotazione di mercato oltre i 60 milioni. In caso di scambio con l’Atletico, Llorente in un colpo solo risolverebbe due problemi della Juve: sia centrocampo, suo ruolo naturale, che terzino destro all’occorrenza come impiegato con la nazionale di Luis Enrique. Il club di Madrid è comunque restio a privarsi del calciatore che ha scadenza 2024.