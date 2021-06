Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, e il difensore Leonardo Bonucci, sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Turchia

La Nazionale italiana si appresta a vivere il secondo impegno ufficiale di Euro 2020. Dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Turchia, gli Azzurri attendono la Svizzera allo stadio Olimpico, con la sfida in programma mercoledì 16 giugno alle ore 21:00. Una vittoria garantirebbe l’accesso agli ottavi con una giornata d’anticipo, ma l’impegno non è semplice. Il ct Roberto Mancini e il difensore Leonardo Bonucci hanno presentato la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Mister Mancini chiede di tenere i piedi per terra ai suoi, consapevole dei rischi della sfida: “E’ una gara importante, è difficile, come lo è stato la prima. La tensione è giusto che ci sia, rispettiamo la squadra che affrontiamo“. La Svizzera – dice – è un avversario che ha sempre messo in difficoltà l’Italia e per batterla servirà “gioia ed allegria. Più felici di così non possiamo essere, dobbiamo far felici i tifosi“.

Il ct accetta il ruolo di favorita e poi – incalzato su Donnarumma – risponde: “Non so cosa accadrà, non so nulla. E’ un grande portiere, se dovesse andare al Paris farebbe una buona scelta, è una grande squadra“. L’ultima battuta, poi, la dedica sul percorso che attende gli Azzurri: “Sono fiducioso che questa sia un’ottima squadra che può solo migliorare. Con la Turchia è stata difficile. Dovremo vincere la prossima e se possibile anche la prossima ancora. Dobbiamo fare il massimo“.

Italia-Svizzera, Mancini e Bonucci in conferenza

A seguire ha preso parola anche Leonardo Bonucci, reduce da un’ottima prova all’esordio contro la Turchia: “Non vediamo l’ora di scendere in campo domani sera. Abbiamo ripetuto tante volte che l’umiltà e mantenere i piedi per terra siano il segreto per fare grandi prestazioni. Sono sicuro che questo gruppo farà così fino alla fine dell’Europeo”. Con Mancini – assicura Bonucci – “è tornata la voglia di stare in Nazionale“.