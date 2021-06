L’Inter pianifica il mercato partendo dalle cessioni: oltre Hakimi un altro titolare ha diversi stimatori, con il Real Madrid di Ancelotti pronto all’offerta

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è la difesa, dove – oltre al possibile addio di Hakimi – potrebbe partire un altro titolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Luis Alberto | Maxi tesoretto per il sì di Lotito

La squadra nerazzurra necessita di nuove risorse e due cessioni potrebbero rappresentare la base per il rilancio. Il giocatore con più richieste è Hakimi, cercato da Psg e Chelsea, entrambe non ancora arrivate a soddisfare le pretese economiche dell’Inter (70 milioni). L’esterno è stato tra i migliori della passata stagione, ma la società sembra orientata a sacrificare il suo cartellino, piuttosto che quello di un centravanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, offerta Juve e controfferta Milan | Scambio clamoroso

Hakimi non è però l’unico possibile partente. Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar. Il difensore slovacco – protagonista di un grande esordio all’Europeo, condito dal gol vittoria contro la Polonia – è un profilo che piace molto a Carlo Ancelotti. Classe 1995, lo slovacco ha un contratto sino al 2023. Le sue prestazioni nell’ultimo campionato – 32 presenze, 3 gol – lo hanno portato al top.

Calciomercato Inter, Ancelotti punta Skriniar

L’idea del Real Madrid – riferisce il portale spagnolo – sarebbe quella di puntare su Skriniar in caso di addio di Sergio Ramos o Varane. In quel caso, il patron Perez avrebbe bisogno della firma di un difensore centrale per accompagnare Militao, Nacho e Alaba, e lo slovacco rappresenterebbe il profilo ideale per esperienza e qualità. Mister Ancelotti ritiene infatti che Skriniar sia arrivato al top della sua carriera, ma per strapparlo all’Inter servirà un’offerta da almeno 50 milioni.