Il Real Madrid ha scelto l’erede di Sergio Ramos in casa Juventus ma Agnelli chiude la porta ad una possibile cessione

La notizia del giorno in casa Real Madrid è l’addio di Sergio Ramos, il capitano che per lungo tempo ha guidato la difesa dei blancos non ha rinnovato il contratto a causa di divergenze con la società e Florentino Perez. L’addio del centrale spagnolo apre nuovi scenari in casa Real. Perez è a caccia del sostituto e lo avrebbe individuato in Serie A.

Calciomercato Juventus, il no alla cessione di De Ligt

Il patron del Real Madrid avrebbe individuato il sostituto di Sergio Ramos in Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è considerato, però, incedibile dalla Juventus che lo reputa il perno della difesa per il presente e ovviamente per il futuro. Florentino Perez e Agnelli sono in ottimi rapporti, vista anche la partnership nella Superlega, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di aprire la porta per una possibile cessione.

Massimiliano Allegri considera De Ligt centrale nel suo nuovo progetto e la Juventus valuta il giocatore intorno agli 80 milioni di euro. Ancelotti potrebbe spingere per averlo in rosa ma Agnelli non esiterebbe a chiudere la porta. Anche il Barcellona ha provato ad avvicinarsi all’olandese, anche su spinta di Mino Raiola, ma la Juventus non ha ma intavolato una trattativa concreta e non è neppure arrivata un’offerta concreta da parte del club guidato dal connazionale Koeman. Il Real intanto continua a stare in pressing sui bianconeri e chissà che la situazione non possa cambiare nelle prossime settimane.