Sia il Milan che la Juventus sono a caccia di un’alternativa importante per la corsia sinistra. Il nome giusto potrebbe arrivare da Euro 2020

Archiviata la straordinaria sfida per un posto Champions portata avanti fino all’ultima giornata di campionato, Milan e Juventus sono pronte a tornare faccia a faccia anche in sede di calciomercato. Forti entrambe della qualificazione all’Europa dei grandi, bianconeri e rossoneri sono ora chiamati a rinforzare le rispettive rose alla luce anche dei grandi cambiamenti che attendono entrambe. Il club di Agnelli riparte da Allegri dopo le parentesi Sarri e Pirlo, mentre Pioli si ritrova senza Donnarumma e con un Maignan in più nel motore al suo posto. Obiettivo comune per Juventus e Milan è inoltre quello di rinforzare le rispettive corsie mancine, soprattutto per allungare le rotazioni. Ai bianconeri serve infatti un calciatore in grado di alternarsi con un Alex Sandro spesso colpito da problematiche di natura fisica, mentre la società meneghina ha bisogno di un’alternativa all’inesauribile Theo Hernandez. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Milan, occhi sull’Europeo: sfida per Wijndal

A fornire l’assist giusto a Milan e Juventus potrebbe essere Euro 2020 che sta mettendo in luce diversi talenti. Nell’Olanda va tenuto d’occhio il laterale mancino classe 1999 Owen Wijndal, subentrato già nella gara vinta al cardiopalma contro l’Ucraina, e reduce complessivamente da un’ottima stagione in patria con la maglia dell’AZ.

Si tratta di un esterno di spinta in grado di abbinare al meglio entrambe le fasi, con una buona capacità tecnica unità a doti fisiche eccellenti, e soprattutto abile ad adattarsi sia da terzino sinistro basso che da laterale alto con una difesa a tre alle sue spalle. Una duttilità che potrebbe far comodo, in relazione anche al potenziale, proprio a Milan e Juventus pronte eventualmente a darsi battaglia per arrivare al classe 1999 assistito dal solito Mino Raiola che ha spesso intrattenuto rapporti di mercato sia con i rossoneri che con i bianconeri. Il contratto in scadenza 2023 potrebbe contribuire ad agevolare la partenza di Wijndal che in stagione ha messo a referto anche due reti e ben sei assist. Il prezzo si assesta tra i 15 e i 20 milioni di euro trattabili e Milan e Juve restano alla finestra in attesa anche di capire come andrà a finire l’Europeo dell’Olanda. In Italia nel recente passato è stato accostato anche al Napoli di Spalletti.