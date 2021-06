Buffon dice addio alla Juventus e torna al Parma, ora è ufficiale: a rendere noto il trasferimento la società emiliana con un annuncio

Era nell’aria da diverso tempo, ma ora è ufficiale. Gianluigi Buffon lascia la Juventus e torna al Parma. La leggenda bianconera aveva già comunicato l’addio alla ‘Vecchia Signora’, rendendo nota l’intenzione di continuare a giocare. L’estremo difensore 43enne ha dato priorità agli emiliani – ora in Serie B – ossia il club che lo ha lanciato da giovane verso una lunga e luminosissima carriera.

L’annuncio è arrivato direttamente dai Crociati con un video di presentazione diffuso tramite il proprio profilo Twitter. “È tornato nel luogo che gli appartiene. È tornato a casa”, questo il messaggio di accoglienza del Parma.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021