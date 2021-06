Il mercato bianconero può vedere un colpo a sorpresa direttamente dalla Premier League: gioiello snobbato da Guardiola

Siamo solo all’inizio di quella che promette di essere una sessione di calciomercato che può regalare non poche sorprese alle big di tutta Europa. A partire dal Manchester City di Pep Guardiola che, centrato il titolo nazionale e sfumata la Champions, guarda al futuro e valuta nuove cessioni. Da questo punto di vista, uno dei possibili nomi in uscita dai ‘Citizens’ dopo un’unica stagione con la squadra di Guardiola è quello di Nathan Ake, promettente centrale difensivo arrivato la scorsa estate dal Bournemouth per poco più di 45 milioni di euro. Il talento olandese non trova spazio con Guardiola e può quindi dire addio al club inglese: tra le opzioni spunta anche la Juventus che può di fatto beffare Mourinho e la Roma che ad Akè pensano ormai da diverse settimane.

Calciomercato Juventus, assist di Guardiola: Mourinho ko

Il cartellino del difensore 26enne, valutato non meno di 35-40 milioni di euro, è stato offerto alla Juventus che lo segue dallo scorso gennaio. Ake è gestito dalla stessa agenzia di McKennie ed è per questo che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe ritrovarsi favorita nella corsa al gioiello olandese, superando la concorrenza della Roma di Mourinho.

Il classe ’95 può dunque rappresentare un rinforzo di assoluto spessore per la retroguardia della Juventus: con Chiellini che ad agosto compirà 37 anni e Bonucci con 34 primavere sulle spalle, la necessità di un nuovo colpo in difesa si fa sempre più impellente.

Solo 13 le presenze complessive nell’unico anno in cui Ake ha vestito la maglia del Manchester City, condite da una rete e 993′ sul rettangolo verde.