Il calciomercato estivo della Juventus può vedere una svolta improvvisa: il Manchester City di Guardiola propone lo scambio

L’attenzione del mondo del pallone è chiaramente tutta orientata alla rassegna europea che vedrà, questa sera, l’Italia in campo contro la Svizzera. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per i top club, Juventus in primis, è già tempo di valutare le prossime operazioni sia in entrata che in uscita. In tal senso, Pep Guardiola non avrebbe accantonato sul suo personalissimo taccuino il nome di Joao Felix. Il gioiello portoghese piace da tempo anche alla Juventus ma i ‘Citizens’, stando a quanto riferito da ‘Eurosport’, potrebbero pensare ad un clamoroso scambio per portare l’ex talento di scuola Benfica in Premier League. Il portoghese non riesce ad esprimersi al meglio alla corte del ‘Cholo’ Simeone ed è per questo che starebbe spuntando, nelle ultime ore, un’inattesa ipotesi di scambio tra City ed Atletico Madrid che porterebbe ad una doppia beffa la Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio con Bernardo Silva: i dettagli

Joao Felix è valutato 80 milioni di euro ed il City di Guardiola, per convincere i ‘Colchoneros’ a lasciarlo partire, avrebbe in mente lo scambio alla pari con un altro dei grandi sogni estivi della Juventus.

Bernardo Silva piace molto ai bianconeri ma altrettanto a Simeone che lo ha puntato come possibile rinforzo per l’anno prossimo. Entrambe le parti rischiano dunque di firmare una doppia beffa per la ‘Vecchia Signora’.

In un colpo solo, dunque, la Juventus vedrebbe allontanarsi i due gioielli lusitani pronti a scambiarsi le casacche: Guardiola all’assalto di Joao Felix, Bernardo Silva può finire all’Atletico Madrid.