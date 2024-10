Pallone d’Oro 2024, svelato il vincitore: prima volta storica

L’assegnazione del Pallone d’Oro sarà ufficializzata lunedì 28 ottobre, ma è stato già svelato il vincitore del premio di France Football.

Il Balon d’Or interrompe così, in quest’annata, quella che è la sfida eterna tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che si sono alternati per più di un decennio l’ambito premio individuale, con l’intervallo tra Modric e Benzema.

È infatti dal 2007 che, ad eccezione fatta appunto dai due sopracitati, che non arriva un Pallone d’Oro per un calciatore diverso da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Due calciatori che hanno cambiato per sempre la storia del calcio e di questo premio ambito, con una prima volta storica che verrà fuori al momento dell’assegnazione per il vincitore del Pallone d’Oro 2024.

Pallone d’Oro 2024: svelato il nome del vincitore

Non fu assegnato nell’anno della pandemia, creando scandalo perché in quella stagione, avrebbe dovuto vincerlo il polacco Robert Lewandowski – premiato poi dalla Fifa con un premio consolatorio, che non sarà mai come il Pallone d’Oro ovviamente -, per poi vederselo sfuggire nelle annate successive.

I tempi cambiano e i calciatori non sono eterni, così come non lo sono Messi e Ronaldo, calciatori che stanno tramontando in quella che è una carriera che ha cambiato per sempre la storia del calcio per entrambi.

Chi ha invece una carriera davanti è il vincitore del Pallone d’Oro che, ancor prima dell’assegnazione, sarebbe stato già ufficialmente anticipato. I giornali dall’estero hanno svelato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2024 che, per la gioia dei tifosi, vedrà una prima volta storica.

Chi vince il Pallone d’Oro? Crollate le quote di Lautaro

I tifosi dell’Inter sperano di veder trionfare Lautaro Martinez che, proprio in nerazzurro, ha vissuto una stagione a dir poco incredibile. Perché, dopo aver vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana da assoluto protagonista, si è regalato pure una Copa America altrettanto da protagonista. E se un Pallone d’Oro, nonché uno dei migliori giocatori della storia del calcio ti dice che meriti il premio, allora forse tocca pensare che può effettivamente alzarlo al cielo, a Parigi. In Francia verrà assegnato il Pallone d’Oro 2024 e Lautaro Martinez è tra i principali candidati. Lionel Messi suggerisce tutti a votare per lui, perché lo meriterebbe Lautaro Martinez, secondo la pulce. Però poi ci sono gli altri e, tra gli altri, i nomi di Mbappè, Rodri, Haaland, ma soprattutto Vinicius Junior, principale antagonista. Per i bookmakers la sfida è a due: le quote più basse sono quelle di Vinicius – favorito – e Lautaro Martinez.

Svelato il nome: ecco chi ha vinto il Pallone d’Oro 2024

Secondo quanto svelato da Diario AS, il vincitore del Pallone d’Oro 2024 è Vinicius Junior. Nella serata di lunedì, in occasione della celebrazione, si vedrà dunque trionfare il brasiliano che segnerà una sua prima volta storica. Dopo il 2007, l’ultimo Pallone d’Oro brasiliano nel nome di Kakà, sarà dunque Vini Jr a vincere il suo primo Pallone d’Oro.