Il Milan di Maldini e Massara può essere decisivo nella corsa della Juventus per un vecchio pallino di Allegri: scambio a sorpresa

Sarà una stagione, in Serie A, ricca di sorprese quella che nelle prossime settimane coinvolgerà le big nostrane. Dalla Juventus che cerca il rilancio con il ritorno di Allegri all’Inter che si affida ad Inzaghi per difendere il titolo fino al Milan, tornato in Champions sotto la guida di Pioli. Proprio le strade di Juventus e Milan, in ottica calciomercato, sono destinate ad intrecciarsi nelle prossime settimane. Novità in arrivo per quanto riguarda uno dei sogni di mercato di Massimiliano Allegri: quel Miralem Pjanic che, dopo una deludente stagione con la maglia del Barcellona, è destinato a salutare la squadra di Koeman con la Juventus alla finestra. In tal senso, però, il club catalano avrebbe in mente un’offerta di scambio decisamente inattesa che può spiazzare la ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, incertezza Bernardeschi | Jolly per il colpo a sinistra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Tolisso si offre | Scambio e doppio ko

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: scambio clamoroso

Pjanic nella Milano rossonera, questo l’ultimo ‘piano’ del Barcellona che avrebbe intenzione di offrire il cartellino dell’ex Juve puntando su uno dei cardini di Stefano Pioli. Il bosniaco in quel di Milanello in uno scambio con Ismael Bennacer. Entrambi centrocampisti avrebbero una valutazione di 40 milioni per un affare alla pari. L’ex Empoli rischia quindi di complicare i piani della Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se lo scambio prendesse piede, vedrebbe sfumare definitivamente il ritorno a Torino di Pjanic che, invece, andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Pjanic al Milan ritroverebbe Massara, attuale ds del ‘Diavolo’ e già nella dirigenza della Roma quando il centrocampista ha vestito la maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, via libera Icardi | Scambio due per uno e Juventus ko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super scambio e beffa | Ci pensa Guardiola!

Situazione dunque in divenire, con Pjanic che nell’ultimo anno ha accumulato 30 presenze complessive. La Juventus alla finestra, lo sgambetto però può arrivare da Milano: Bennacer nello scambio.