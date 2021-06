Calciomercato Juventus, addio a Vlahovic | La mossa di Paratici

La Juventus potrebbe perdere Dusan Vlahovic, obiettivo numero uno per l’attacco: offerta dell’ex ds Paratici per il serbo

La Juventus è alla ricerca di una prima punta, in grado di saper dialogare con Cristiano Ronaldo e il resto della squadra. Il prestito di Alvaro Morata è stato prolungato, ma l’idea è quella di garantire ad Allegri un attaccante che possa giocare ad altissimi livelli con continuità. Cosa che non ha fatto lo spagnolo nell’ultima stagione. Uno dei profili valutati è Dusan Vlahovic, attualmente alla Fiorentina, che potrebbe cederlo nel corso di questa sessione di mercato. Ma sul giocatore c’è anche l’interesse di una vecchia conoscenza della Juve.

Juventus, offerta di Paratici per Vlahovic

Su Vlahovic è piombato il Tottenham, che vuole un centravanti anche per cautelarsi per l’eventuale addio di Harry Kane. L’attaccante inglese vuole lasciare gli Spurs e Fabio Paratici -ex ds della Juventus– ha individuato in Vlahovic il sostituto perfetto. Una mossa che metterebbe in serissima difficoltà i bianconeri, soprattutto perché il club inglese offrirebbe alla Fiorentina 50 milioni di euro per assicurarsi il serbo.

Paratici befferebbe la Juventus, dal quale si è separato da pochissime settimane. Vlahovic andrebbe al Tottenham e troverebbe Paulo Fonseca, vicino all’accordo con gli Spurs.