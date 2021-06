Il Milan mette a segno il primo colpo per la prossima stagione rinforzando la difesa: ufficiale il riscatto del centrale

Testa alla sessione estiva di calciomercato per il Milan e primo colpo per la prossima stagione messo a segno. Infatti i rossoneri hanno deciso di esercitare il diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo Fikayo Tomori, difensore centrale che nella scorsa stagione è arrivato in prestito dal Chelsea.

A comunicare l’acquisto del difensore è il club stesso attraverso un comunicato ufficiale che recita: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025”. Un colpo importante per dare stabilità a un reparto importante come quello difensivo.