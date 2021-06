Calciomercato Milan, colpo azzurro | Scambio tre per uno! I dettagli

Calciomercato Milan: occhi su Berardi, che si è già messo in mostra anche ad Euro 2020. Ipotesi maxi scambio: tutti i dettagli

Potrebbe essere questa l’estate di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo è stato uno dei grandi protagonisti nell’esordio dell’Italia ad Euro 2020 e sembra aver finalmente raggiunto il pieno della sua maturità. Oltre 250 presenze e 100 gol con la maglia del club neroverde e adesso la Nazionale ed un Europeo da vivere da protagonista: il 27enne sembra pronto al grande salto e fa già gola alle big di Serie A ed in Premier League. Su di lui ha messo gli occhi anche il Milan di Pioli, che è alla ricerca di un attaccante esterno. Tuttavia, come noto il Sassuolo non fa sconti e spara alto per i suoi gioielli: ecco l’ipotesi di maxi scambio. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, maxi scambio per Berardi | Tutti i dettagli

Il classe 1994 è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato ben 50 milioni di euro dal Sassuolo. Il lungo contratto con il quale il capitano è legato al club emiliano mette infatti la dirigenza neroverde in una posizione di forza in un’eventuale trattativa per la cessione del giocatore. Per abbassare l’alta richiesta cash il Milan potrebbe così mettere sul tavolo diverse contropartite tecniche. Tre possibili carte per arrivare a Berardi sono Caldara, Krunic e Hauge: tre giocatori, di fatto esuberi o riserve, che potrebbero essere proposti al Sassuolo in cambio di Berardi. Il difensore vuole rilanciarsi dopo le ultime stagioni di fatto perse a causa degli infortuni ed è valutato circa 10 milioni di euro, così come Krunic. La valutazione di Hauge si aggira invece intorno ai 15 milioni.

Un totale di circa 25 milioni di euro che permetterebbe al Milan di dimezzare il conguaglio economico a 25 milioni. Tuttavia, la società neroverde intende fare cassa in caso di addio del suo capitano e difficilmente accetterà queste contropartite. Maldini e Massara sono avvisati.