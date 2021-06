Calciomercato Juventus, talento da Euro 2020 | Scambio col flop! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Isak. Ipotesi di scambio per l’attaccante svedese della Real Sociedad. Tutte le cifre e i dettagli

Euro 2020 rappresenta inevitabilmente anche una vetrina per i tanti talenti emergenti del calcio europeo. Uno di questi è senza dubbio Alexander Isak: l'attaccante della Real Sociedad si è subito messo in mostra in Spagna–Svezia. Il classe 1999 ha disputato un buona partita nel pareggio all'esordio contro le Furie Rosse, ed è reduce da un'ottima stagione in Liga. Il suo bottino è di 17 gol e 2 assist con la Real Sociedad, reti che hanno spinto la squadra spagnola al quinto posto in classifica ed alla qualificazione alla prossima Europa League. Isak è stato già accostato anche alla Juventus e, anche grazie ad Euro 2020, potrebbe presto tornare di moda per i bianconeri: ecco l'ipotesi di scambio. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, ipotesi di scambio per Isak | Cifre e dettagli

Il promettente centravanti svedese è in scadenza nel 2024 con la Real Sociedad e nel suo contratto sarebbe anche presente una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni il club spagnolo avrebbe fissato a 30 milioni di euro il prezzo del 21enne. La società bianconera potrebbe così fare un tentativo nel calciomercato estivo proponendo il cartellino di Federico Bernardeschi. Il futuro del Nazionale azzuro è sempre in bilico con un contratto in scadenza nel 2022.

La Juve potrebbe dunque approfittare della situazione contrattuale dell’ex Fiorentina per arrivare ad Isak, con l’aggiunta di un conguaglio economico di circa 10 milioni di euro per arrivare ai 30 richiesti dalla Real Sociedad. Occhi puntati, dunque, anche sulla possibile pista Isak in casa bianconera.