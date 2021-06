Svolta improvvisa e chiusura ad un passo: il talentuoso attaccante è pronto a sbarcare in Serie A, firma vicina

Un calciomercato estivo oculato attende l’Inter che, dopo la conquista del 19esimo scudetto e l’addio di Antonio Conte, ripartirà dall’ex Lazio Simone Inzaghi. Diversi i nomi in entrata sul taccuno di Marotta ed Ausilio che, tuttavia, dovranno dedicarsi anche alle uscite per permettere l’approdo di nuove pedine in nerazzurro. In tal senso, novità importanti arriveranno dall’attacco. La conferma di Lukaku appare scontata mentre per Lautaro Martinez i discorsi legati ad un possibile addio che porti ad una maxi plusvalenza sono ancora aperti. Non giungono buone notizie, invece, per uno dei nomi circolati con maggior costanza e che tra pochi giorni si libererà a costo zero dal River Plate. Si tratta di Santos Borre, profilo accostato all’Inter a parametro zero e che, tuttavia, difficilmente vestirà la casacca nerazzurra. Il bomber colombiano è in scadenza con il club argentino ma, seppur in Serie A, il suo destino sarà da avversario della squadra di Inzaghi l’anno prossimo.

Calciomercato Inter, svolta in attacco: chiusura vicina

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, è il Cagliari il club in pole position per portare in Italia l’attaccante colombiano. La società sarda sarebbe vicinissima alla chiusura dell’affare a costo zero, con Santos Borre che salvo clamorose sorprese vestirà la maglia degli isolani.

Sono 17 le presenze dell’ex Atletico Madrid con la maglia del River, condite da 8 reti e 2 assist vincenti in 1175′ sul rettangolo verde.

Situazione dunque in via di definizione, con l’Inter superata dal Cagliari nella corsa al 25enne di Barranquilla.